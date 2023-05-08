Tarkan İmamoğlu'na taşlı saldırıdan sonra isyan etti. Mesajının her satırı ibretlik

Erzurum’daki mitingde taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu’na sanatçı Tarkan geçmiş olsun diyerek saldırıya tepki gösterdi.

Tarkan İmamoğlu'na taşlı saldırıdan sonra isyan etti. Mesajının her satırı ibretlik

Editör: Özlem Kıral

Seçime sayılı günler kala Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum’da mitingin düzenlemek istedi. Ancak İmamoğlu miting sırasında taşlı saldırıya maruz kaldı. Taşlı saldırıda vatandaşlar da yaralandı

Yaşanan olay tepkilere neden oldu. Sosyal medyada ünlü, ünsüz herkes tepki mesajlaerı yığdı.

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu da saldırıa tepki göstererek İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarkan sosyal medya hesabından şöyle dedi:

“Geçmiş olsun Sayın Ekrem İmamoğlu. Geçmiş olsun Erzurumlu vatandaşlar. Yaralananlara acil şifalar dilerim. Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde.

Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde. Çok yazık… Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara “dur” deme zamanı. Tekrar “birlik” olma zamanı. Sağduyu, saygı ve sevgiyle…”

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NE OLDU?

Seçim öncesi Erzurumlulara seslenen İmamoğlu, kalabalık bir grup tarafından miting sırasında saldırıya uğradı.

Saldırganlar İmamoğlu ve beraberindeki kafileye kaldırım taşları atarak saldırdı.

Atılan taşlar aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu vatandaşların yaralanmasına neden oldu. İmamoğlu, yapılan provakasyona karşı polislere seslenerek "Bunu seyreden polisler biz de seyrediyoruz. Bu şehrin valisi biz de sizi seyrediyoruz" dedi.

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Vatandaşların kan revan içinde kaldığı korkunç saldırının ardından Türkiye ayağa kalktı.

Olay sonrası Erzurum sokaklarında İYİ Parti afişleri indirilmeye çalışıldı.

Vatandaşlar da İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya geldi. İmamoğlu burada da açıklamalarda bulundu.

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