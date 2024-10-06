Tarkan isyan etti: Başıboş psikopatları toplayın, erkekliğimden utanır oldum

Megastar Tarkan Türkiye'yi ayağa kaldıran 19 yaşındaki iki genç kızın canice katletilmesine Instagram hesabı tepki gösterdi.

"ERKEKLİĞİMDEN UTANIR OLDUM"

"Kadının, çocuğun, doğanın, hayvanın..." diye söze başlayan Tarkan "Dünyanın başına ne kötülük geliyorsa erkek yüzünden geliyor. Şiddet, cinayet, taciz, tecavüz, savaşlar... Erkekliğimden utanır oldum. Tüm kalbimle ve desteğimle yanınızdayım kadınlar." ifadelerini kullandı.

"BAŞIBOŞ PSİKOPATLARI TOPLAYIN"

Ayrıca Megastar, "Başıboş hayvanları değil, başıboş psikopatları sokaktan toplayın!" diyerek de duruma isyan etti.