Tarlasında gezerken buldu, milyoner oldu

Tokat’ta tarlasında gezen Ergin Say görülmemiş bir taşla karşılaştı. Göktaşı olduğu iddiasının ardından kentte milyoner ilan edilen Ergin sonuçların çıkmasının ardından taşı NASA’ya satacağını söyledi.

KAYNAK: İHA
Tarlasında gezerken buldu, milyoner oldu

Tokat'ın Halilalan köyünde tarlasında arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için gezen Ergin Say, tarlasında görülmemiş bir taşla karşılaştı.

Görüntü açıdan oldukça farklı bir yapıya sahip olan taş, hem Ergin hem de arkadaşlarının dikkatini çekti.

Yakınları bunun göktaşı olduğunu belirtmeleriyle birlikte Engin Say, göktaşının bir kısmını kesip analiz edilmesi için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderdi.

60 KİLO AĞIRLIĞINDA

60 kilodan ağır olan taşın analiz sonucunu bekleyen Say herkes tarafından milyoner olarak anılıyor. Dünya dışı bir yerden geldiği tahmin edilen göktaşını Say, NASA'ya satmak istiyor.

"BİZİ ZENGİN SANIYORLAR"

Engin Say, "Bu taşı 2022 yılının Ağustos ayında buldum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı tahlil yaptırma şansım olmadı. Yeni bir parça kırdık ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne numune gönderdim.

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Bu taşı tarlamızda bulduk ve test sonucunu bekliyoruz. Tarlaya mantar toplamak amaçlı gitmiştik, tarlada tesadüfen bulduk.

Yanımda Ahmet isimli arkadaşım vardı. Traktörü taşı bulduğumuz yere getirdik ve Ahmet ile beraber yükledik. Taşın orta kısmında sert bir katman var. Kırmaya çalıştığımızda kıvılcım çıkıyor. Şuanda tahlil sonucu çıkmadığı için biz de emin değiliz göktaşı olduğundan." sözlerini dile getirdi.

"TAŞI NASA'YA SATACAĞIZ"

Engin Say 61 kilo eden taşın göktaşı çıkarsa NASA'ya satacaklarını dile getirdi.

Say, "Biraz araştırma yaptım bu göktaşların da bulunan element miktarına göre fiyatı değişiyormuş. Analiz raporu gelemediği için bir fiyat veremiyorum. Bu taşı kırmak çok zor kırmayı denedik ama çok zor oldu.

Bu taşı bilen kişiler bize milyoner olarak bakıyor. Taş hakkında kesin bir şey olmadığı için bizde bir şey diyemiyoruz ancak bilen insanların hepsi bizi milyoner sanıyor. Bu orta kısmında bulunan sert yüzey atmosfere girdiğinde oluştuğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

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