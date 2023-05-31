Tarlasını sulamak için gittiği kuyuya düşerek can verdi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir kadın, dengesini kaybederek, tarlasını sulamak için gittiği kuyuya düştü. Talihsiz kadın, boğularak yaşamını yitirdi.

Tarlasını sulamak için gittiği kuyuya düşerek can verdi

(İHA) Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Vezile Gün, tarlasını sulamak için kuyudan su almak istedi. Su almak için eğildiği sırada dengesini kaybeden Vezile Gün kuyuya düştü. Düştüğü kuyudan çıkamayan Gün, boğularak hayatını kaybetti.

Olayı gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen ekipler, Gün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Gün’ün cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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