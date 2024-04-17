Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü

Kaynak: DHA
Tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalıp öldü
Siirt’te tarlasını sürerken traktörünün kontrolünü kaybeden Sezgin, devrilen traktörün altında kaldı. Sezgin hayatını kaybetti.

Siirt’in Meydandere köyünde meydana gelen olayda, Tarlasını sürmek için traktör kullanan Zeki Sezgin'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Sezgin, traktörün devrilmesiyle yere düşerek kendi traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Sezgin, itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılıp, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezgin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezgin’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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