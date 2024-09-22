Tarsus'ta düzenlenen Halk Müziği Topluluğu konseri renkli görüntülere sahne oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Tarsus merkezde yer alan Akşemsettin Mahallesi’nde ilk kez düzenlenen konserde Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Türk Halk Müziği Topluluğu sahne aldı. Çocuklara ise Büyükşehir tarafından pamuk şeker ikramının yapıldığı konserde, seyirciler şarkılara birlikte eşlik etti.

Mahalle Muhtarı Sevda Kurt, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uyan’a çiçek takdim etti ve teşekkürlerini iletti. Programa çevre mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“AĞIZLARINA SAĞLIK, EMEKLERİNE SAĞLIK”

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uyan, “Uyumla ve memnuniyetle belediyelerimiz çalışıyor. Köylerimize, mahallelerimize hizmet götürüyor. Eksik olan ne varsa onların hepsini tamamlıyor ve hizmetlerde hiçbir eksik bırakmıyor ve bundan sonra da bu eksiklikleri tamamlamaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediye’mizin orkestrası Türk Halk Müziği topluluğu burada, sanatçı kardeşimizin ağzına sağlık diyorum. Orkestradaki grup arkadaşlarımızın yüreğine sağlık diyorum. Ne güzel, bu sıcak havada söyledikleri parçalarla yüreklerimizi soğuttular. Ağızlarına sağlık, emeklerine sağlık” dedi.

“Büyük bir coşku var, büyük bir mutluluk var”

Akşemsettin Mahallesi’nin ilk kadın muhtarı olan Sevda Kurt ise mahallelerinde ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini kaydederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi’nin yapmış olduğu etkinlikten dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum. Mahalleler arasında tabii ki nüfusu yüksek olan bir mahalledeyiz. Bu mahallenin ilk kadın muhtarıyım. Çocuklarımız için güzel bir etkinlik oldu. Pamuk şekerin olması, konserin olması harikaydı. Yıllardır hiçbir etkinlik olmadı mahallemde. Büyük bir coşku ve mutluluk var. Herkes çok mutlu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yaptıkları bu yaz şenlikleri programına çok mutlu oluyoruz”

Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şube Başkanı ve Fatih Mahallesi Muhtarı Turgay Benli de “Yaz akşamları şenliklerini düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer Bey’e çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tarsus Belediye Başkanımız Ali Boltaş Başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları bu yaz şenlikleri programına çok mutlu oluyoruz. İnsanlarla birleşmelerimizi, bir araya gelmemize, eğlenmemize sebebiyet veriyorlar bunlar” ifadelerini kullandı.