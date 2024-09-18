Tartıştığı 2 kayınbiraderini tabancayla yaraladı

Gaziantep'te, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Abdullah Kartal (40), otomobilde tartıştığı kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K.'yi tabancayla vurup yaraladı.
Korkunç olay, sabah saatlerinde, Narlıtepe Mahallesi'nde yaşandı.
Abdullah Kartal ile kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K. arasında 27 ANS 700 plakalı otomobilde bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede büyüdü, Abdullah Kartal üzerindeki tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşleri, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Metin K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan Abdullah Kartal'ın yakalanması için çalışma başlattı.