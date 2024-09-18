Tartıştığı 2 kayınbiraderini tabancayla yaraladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tartıştığı 2 kayınbiraderini tabancayla yaraladı

GAZİANTEP'te, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Abdullah Kartal (40), otomobilde tartıştığı kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K.'yi tabancayla vurup yaraladı.O

Gaziantep'te, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Abdullah Kartal (40), otomobilde tartıştığı kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K.'yi tabancayla vurup yaraladı.

Korkunç olay, sabah saatlerinde, Narlıtepe Mahallesi'nde yaşandı.

Abdullah Kartal ile kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K. arasında 27 ANS 700 plakalı otomobilde bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüdü, Abdullah Kartal üzerindeki tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşleri, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Metin K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Abdullah Kartal'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Tartıştığı 2 kayınbiraderini tabancayla yaraladı

Tartıştığı 2 kayınbiraderini tabancayla yaraladı

Tartıştığı 2 kayınbiraderini tabancayla yaraladı

Tartıştığı 2 kayınbiraderini tabancayla yaraladı

Son Haberler
TCMB kısa vadeli borç stokunda dev rakam
Kısa vadeli dış borç stoku artmamış
Cardi B doğum sonrası spor salonuna koştu
Cardi B doğum sonrası spor salonuna koştu
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Husumetlisini tabancayla vurup, polislerin gelmesini bekledi
Husumetlisini tabancayla vurup, polislerin gelmesini bekledi
Portekiz’de orman yangınları: Ölü sayısı 7’ye Yükseldi
Portekiz’de orman yangınları: Ölü sayısı 7’ye Yükseldi