Tartıştığı arkadaşını servis minibüsünde silahla öldürdü

Kaynak: DHA
Tartıştığı arkadaşını servis minibüsünde silahla öldürdü

Gaziantep’te, Mehmet Baki Özyetim (52) isimli şahıs alacak meselesi sebebiyle tartıştığı arkadaşı T.G. tarafından silahla içinde bulunduğu servis minibüsünde öldürüldü. Yaşanan olay, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Akkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Baki Özyetim, kontrolündeki 27 S 0508 plakalı içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenci servis minibüsü ile bir site içerisine girdiği esnada arkadaşı T.G. ile karşılaştı.

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Aralarında alacak anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan iki arkadaş tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. T.G., yanındaki silah ile minibüsün içerisinde bulunan Mehmet Baki Özyetim’e silahla ateş açtı. Saldırgan yaşanan saldırı sonrası kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekiplerin gerçekleştirdiği ilk kontrolde Özyetim'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Özyetim'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan T.G. ise kısa süre sonra bölgedeki polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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