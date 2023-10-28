Tartıştığı bypass ameliyatlının ölümüne sebep oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde İbrahim M. (54), tartıştığı Mehmet Sait R. (25) darp edilmesi sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından kendini ihbar eden Mehmet Sait R. jandarmaya teslim olurken, İbrahim M.'nin ise bir süre önce bypass ameliyatı olduğu öğrenildi.

Olay saat 18 sıralarında Canbalı Mahallesi, Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta karşılaştığı ikili arasında bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Tartışmanın büyümesiyle edinilen bilgilere göre Sait R., İbrahim M’yi tekme ve yumruklarla darp etti.

Aldığı darbelerden sora fenalaşan İbrahim M. ambulansı aradı. Olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim M, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekiplerini arayarak kendini ihbar eden Mehmet Sait R., gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.