Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atan sanığın davasında yeni karar

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmaya, tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ve şikayetçi İlyas Demirci ile taraf avukatları katıldı.

SAVCI MAĞDURU KASITLI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık ve mağdurun arasında eskiye dayalı husumet bulunmadığı, taraflar arasındaki olayın ani geliştiğini ifade etti. Dosyaya eklenen Adli Tıp raporlarına yer verilen mütalaada, İlyas Demirci’nin yaralanmasının basit tıbbı müdahale ile giderilebilecek ölçüde olmadığı, birçok noktada kemik kırığı olduğu ve kırıklarının hayati fonksiyonun etkilediği belirtildi. Mütalaada, sanığın "Yanlışlıkla düştü" savunması yaptığını fakat mağduru kasıtlı düşürmeye çalıştığının görüntülerden tespit edildiğini ifade ederek cezalandırılması istendi.

SANIK BERAATİNİ TALEP ETTİ

Şikayetçi İlyas Demirci, mütalaaya katıldığını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Çağdaş Boyalı ise beraatini talep etti.

TAHRİK VE TAKDİR İNDİRİMİYLE 2 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın eylemi neticesinde şikayetçinin hayati fonksiyonlarına 6 derece etkili kemik kırığı oluşturarak organlarının sürekli zayıflaması niteliğinde yaraladığını belirtti. Mahkeme, sanık hakkında "Haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan takdiri indirim de uygulayarak 2 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

"ÖDÜL VERDİ" TEPKİSİ

Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine mağdur İlyas Demirci, "Ödül verdi. Yürüyemiyorum, beni sakat bıraktı. Karşılığında 2 yıl, o da tutuksuz. Söyleyecek bir şey yok. PERPA’da çalışmıyorum. Evde yatalağım nasıl çalışayım" diyerek tepki gösterdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat 2021 tarihinde akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci, tartıştığı 21 yaşındaki Çağdaş Boyalı tarafından 12'nci kattan aşağı atılmıştı. Şans eseri 11'inci kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle hastanede tedaviye alınmıştı. Taraflar arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Aşağı atılan İlyas Demirci'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Çağdaş Boyalı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İddianamede Çağdaş Boyalı hakkında "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis isteniyordu. Yargılanan Çağdaş Boyalı, "Haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 5 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Şikayetçi İlyas Demirci'nin avukatının, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz etmesi sonucu üst mahkeme itirazı kabul etmişti.

(Kaynak: DHA)