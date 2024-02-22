Tartıştığı husumetlisini sokak ortasında vurdu. O anlar kamerada

Kurşunların hedefi olan Muhammet Doğan T. ağır yaralanırken, yoldan geçen 8 yaşındaki iki çocuk da yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan saldırganı yakaladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Turan Caddesi’nde bir kavşakta gerçekleşti. Aralarında daha önce husumet bulunan Ahmet Nuri Ö. ve Muhammet Doğan T., cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Nuri Ö., silahını çekerek Muhammet Doğan T.'ye ateş etti. Kurşunlar, Muhammet Doğan T.'nin yanı sıra evlerine giden M.D. ve Y.Ç. adlı 8 yaşındaki iki çocuğa da isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Muhammet Doğan T. ile yaralanan iki çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muhammet Doğan T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Ahmet Nuri Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet Nuri Ö.'nün yanında bulunan suç aleti tabanca da ele geçirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, silahlı kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ahmet Nuri Ö.'nün tabancayla ateş ettiği, Muhammet Doğan T. ve iki çocuğun yere yığıldığı, çevredekilerin panikle kaçtığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



