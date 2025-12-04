Taşacak Bu Deniz’in öne çıkan karakterlerinden Oruç, Burak Yörük'ün kusursuz oyunculuğuyla adeta bütünleşti. Ama ondan önce karakter için ilk teklifin ünlü oyuncu Burak Tozkoparan'a gittiği ortaya çıktı.

Her yeni bölümü ve fragmanıyla reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz dizisi hem oyuncu kadrosuyla hem de hikayesiyle izleyicisi tarafından çok sevildi. Meğer dizide Oruç karakterini canlandıran Burak Yörük'ün yerine ilk başta bambaşka bir isim düşünülmüş.

ÜNLÜ İSİM TEKLİFİ REDDETMİŞ

Oruç için düşünülen ilk ismin Burak Tozkoparan olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, rol için ilk teklif Burak Tozkoparan'a gitti ancak ünlü oyuncu bu teklifi reddetti.

Sarışın ve renkli gözlü bir oyuncunun arandığı karakter için sonraki aday Burak Yörük oldu.

BURAK YÖRÜK KAÇ YAŞINDA?

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük'ün yaşı da son dönemde merak ediliyor. Burak Yörük 1995 doğumlu.