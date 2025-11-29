Her yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kitleyen Taşacak Bu Deniz dizisindeki karakteriyle yıldızını parlatan Ava Yaman sözü ve bestesi kendisine ait şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dizinin en genç oyuncusu olan Ava oyunculuk performansıyla izleyicisini kendisine büyülüyor. 19 yaşındaki genç oyuncu, 9 bin takipçiden 700 bini aşkın takipçiye ulaştı. Yaman rekora doğru koşuyor.

AVA YAMAN SESİYLE BÜYÜLEDİ

‘Taşacak Bu Deniz’in ‘Eleni’si Ava Yaman, söz-bestesi kendisine ait şarkısını paylaştı. Sosyal medyada oyunculuğu kadar sesiyle de beğeni topladı. Yaman'ın videosu 2 saat içinde 1 milyonu aşkın izlendi.

AVA YAMAN KİMDİR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan yeni dizi Taşacak Bu Deniz dizisinde 'Eleni' rolüne hayat veren Ava Yaman kimdir? kaç yaşında ve nereli? İşte tüm merak edilenler…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz kısa sürede reytinglerde önemli bir yol aldı. Dizideki oyunculuk performansıyla seyircilerin gönlünü fetheden Ava Yaman yalnızca oyunculuğuyla değil sessiyle de büyüledi.

2006 İstanbul doğumlu olan Ava Yaman 19 yaşında. Aslen İstanbullu olan Yaman, çocukluk yıllarından itibaren sanatla iç içe bir hayat sürdü. Eğitimine devam ederken bir yandan da oyunculuk üzerinde kendini geliştirdi. Layla Şirin Menajerlik bünyesinde kariyerine devam eden Ava Yaman kısa sürede seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Televizyon dünyasına ilk adımını Bir Derdim Var dizisiyle adım atan Ava Yaman dizide Özge karakterine hayat verdi. Yaman son olarak, Taşacak Bu Deniz dizisindeki Eleni rolüne hayat veriyor.