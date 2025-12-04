Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman dizinin parlamasıyla adeta popülerleşti. Sosyal medyada takipçi sayısı uçuşa geçen Ava Yaman son olarak makyajsız halini paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman dizinin en çok konuşulan isimlerinden. Dizi sonrası çok popüler olan ve Twitter'da sık sık TT listesine giren Ava Yaman oyunculuğuyla olduğu kadar doğallığıyla da adından söz ettiriyor.

Diziden sonra Instagram hesabı bir anda uçan ve 874B takipçisi olan Ava Yaman son olarak makyajsız halini paylaştı. 24 saat olmadan rekor beğeni alan (260 bin) Yaman'ın doğal güzelliğine "Şahanesin" yorumları da geldi.

SESİYLE DE BÜYÜLEMİŞTİ

Eleni karakteriyle izleyicisinin gönlünde taht kuran Ava Yaman sözü ve bestesi kendisine ait şarkısını paylaşmış, sesiyle büyülemişti.

Sosyal medyada oyunculuğu kadar sesiyle de beğeni toplayan Yaman'ın videosu 2 saat içinde 1 milyonu aşkın izlenme almıştı.

TAŞACAK BU DENİZ'İN ELENİ'Sİ NERELİ?

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen İstanbullu. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Yaman, eğitimini sürdürürken aynı zamanda profesyonel projelerde de yer almaya başladı.