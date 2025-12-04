Cep telefonu ve bilgisayar gibi teknoloji ürünlerinin fiyatlarındaki artış özellikle gençleri ve üniversite öğrencilerini olumsuz etkiliyor. Dolar kuru ve vergilerdeki artışın en çok yansıdığı ürünler arasında yer alan cep telefonu tablet ve bilgisayar almak gençler için çok zor hale geldi.

Meclis gündemine gelen bir kanun teklifi, bu konuda dertli olan gençleri yakından ilgilendiriyor. Söz konusu teklifin Meclis’te kabul edilmesi durumunda telefon, tablet ve bilgisayar almak isteyen öğrencilere fiyat limiti olmadan vergi muafiyeti gelecek.

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifine göre 26 yaşın altındaki üniversite öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere ve fiyat limiti olmadan ÖTV ve KDV’den tamamen muaf tutulacak. Açık öğretim öğrencileri ise vergi muafiyetinin dışında tutulacak.

Kanun teklifinin gerekçesinde teknolojik cihaz fiyatlarının döviz kuru ve küresel ekonomik daralmanın etkisiyle ciddi ölçüde artmasının öğrenciler ve aileleri üzerinde ağır bir mali yük oluşturduğu belirtilerek, buna bağlı olarak pek çok öğrencinin ders materyaline ulaşmakta, ödev ve projelerini hazırlamakta ve güncel akademik kaynaklara erişmekte zorluk çektiği, bu durumun, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini doğrudan etkilediği ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin eğitim amaçlı ihtiyaçlarını gidermelerinde aksaklıklara yol açtığı belirtildi.

Eğitim hakkının etkin biçimde kullanılabilmesinin ancak çağın gereklerine uygun bir altyapıyla mümkün olduğuna dikkatin çekildiği gerekçede, bu istisnanın devletin gençlere ve eğitime verdiği değerin somut bir yansıması olduğu, uzun vadede ülkenin beşeri sermayesinin güçlenmesine, nitelikli iş gücü kapasitesinin artmasına ve dijital dönüşüm stratejilerinin hızlanmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Meclis’e sunulan kanun teklifinin önümüzdeki günlerde komisyona sevk edilmesi bekleniyor. 2023 yılında yapılan bir düzenleme ile tüm öğrencilere 10 liranın altındaki cep telefonları için vergi iadesi uygulanıyordu. Ancak düzenlemenin yapıldığı dönemdeki telefon fiyatları konulan sınırın çok üstünde olduğu için büyük tepki çekmişti.