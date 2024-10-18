Tasarruf tedbirleri Beştepe'ye uğramadı!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın TBMM’ye sunduğu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre; Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi 16 milyar 928 milyon 146 bin lira olurken geçen yıla göre yüzde 38 arttı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde en fazla ödenek 9 milyar 857 milyon 811 bin lira ile mal ve hizmet alım giderine ayrıldı. Ayrıca, 2025 yılı için Cumhurbaşkanlığı’na 20 araç alınacak. Bu araçlar için toplam 16 milyon 940 bin liralık ödenek ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre; Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı bütçesi 12 milyar 283 milyon 843 binden, 16 milyar 928 milyon 146 bine çıkarak yüzde 38 arttı. Bütçenin 9 milyar 857 milyon 811 bin lirası mal ve hizmet alım giderlerine; 2 milyar 784 milyon 216 bin lirası ise personel giderlerine ayrıldı.

Bütçenin 2 milyar 370 milyon lirası cari transferler, 1 milyar 753 milyon lirası sermaye giderleri ve 163 milyon 119 bin lirası ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri olarak belirlendi. 2024 Bütçe Kanunu Teklifi’nde Cumhurbaşkanlığı bütçesi için 14 milyar 840 milyon 194 bin liralık ödenek tahmin edilmişken; bu rakam, 2025 bütçesinde yüzde 14 artış gösterdi.

17 MİLYON LİRALIK ÖDENEK

Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılında 5’i makam aracı olmak üzere toplam 20 araç alınacak. Bu araçların 10’u binek otomobil, beşi en az dört en fazla sekiz kişilik arazi binek aracı olacak. Cumhurbaşkanlığı’nın alacağı araçlar için bütçe teklifinde vergi hariç toplam 16 milyon 940 bin lira ödenek ayrıldı. Alınacak 5 makam aracının her biri için vergi hariç 1 milyon 502 bin lira ödenek belirlendi. Makam araçlarına toplam 7 milyon 510 bin liralık ödenek ayrıldı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı bu rakamları artırmaya yetkili olacak.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne göre kamuda üç yıl süreyle yeni taşıt alımı kısıtlanmıştı.