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Bikini ve mayo ile gezmek yasaklandı! Tatil kentinde şok karar

Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan ünlü tatil kenti Split'te bikini veya mayo ile dolaşmak yasaklandı. Yasağa uymayanlara 150 Euro para cezası kesileceği açıklandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 08:47
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Tatil kentinde şok karar! Bikini ve mayo ile gezmek yasaklandı

Bikini ve mayo ile gezmek yasaklandı! Tatil kentinde şok karar
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Hırvatistan'ın tatil kenti Split kent yönetimi tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, kent merkezinde bikini veya mayo ile dolaşmak yasaklandı. Yasağa uymayanların 150 Euro para cezası ödeyeceği ifade edildi. 

Kararın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kent merkezinin 21 "radar" tarafından gözetleneceği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlerde, kamuya açık alanlarda alkol tüketenlere 150 avro, köpeklerini tasmasız gezdirenlere de 66 avro ceza uygulanacağı kaydedildi.
 

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iyi ki bundan haberimiz oldu
30.01.2023 09:31
Ne önemli bi haber yapmışsınız tebrik ederim, biraz dikkat ve ciddiyete davet ediyorum sizi...  
 
M. T
30.01.2023 09:31
Plajda dolaşsınlar, ne demek çarşı pazarda bikini ile dolaşmak . Bir kadın olarak asla tasvip etmiyorum.  
 
asuman 1789
30.01.2023 09:23
Bızimkilerde onlardan geri kalmıyor giyimde insanın göz zevkini bozuyor kimi çıplaklığıyla kimi fesiyle sakalıyla  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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