Bikini ve mayo ile gezmek yasaklandı! Tatil kentinde şok karar

Hırvatistan'ın tatil kenti Split kent yönetimi tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, kent merkezinde bikini veya mayo ile dolaşmak yasaklandı. Yasağa uymayanların 150 Euro para cezası ödeyeceği ifade edildi.

Kararın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kent merkezinin 21 "radar" tarafından gözetleneceği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlerde, kamuya açık alanlarda alkol tüketenlere 150 avro, köpeklerini tasmasız gezdirenlere de 66 avro ceza uygulanacağı kaydedildi.

