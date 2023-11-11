Tatilciler ara tatilde Abant’a akın etti: Milli Parkta eşsiz manzara

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı, okulların ara tatile girmesiyle birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler, renk cümbüşünün yaşandığı milli parktaki eşsiz manzaraya hayran kaldı.

KAYNAK: DHA
Tatilciler ara tatilde Abant’a akın etti: Milli Parkta eşsiz manzara

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Abant Milli Parkı, okulların ara tatile girmesi ve hafta sonu olması nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Milli parkın girişinde yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, Tatilciler, göl kenarında yürüyüş yapıp mangallarını yakarak piknik yaptı.

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte renk cümbüşünün yaşandığı Abant’ta tatilciler eşsiz manzaraya hayran kaldı. Yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu milli parkta tatilciler dökülen yaprakların arasında bol bol fotoğraf çekti.

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