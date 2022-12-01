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Tapınakta uyuşturucu kullanan 4 Rahip suçüstü yakalandı

Tayland’ın Phetchabun kentinin Bung Sam Phan bölgesindeki bir tapınakta dört rahip uyuşturucu kullanırken yakalandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 15:48
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Tayland’ın Phetchabun kentinde tapınakta uyuşturucu kullanan 4 Rahip suçüstü yakalandı

Tapınakta uyuşturucu kullanan 4 Rahip suçüstü yakalandı
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Tayland’ın Phetchabun kentinin Bung Sam Phan bölgesindeki bir tapınakta aralarında bir başrahibin de yer aldığı 4 keşişin uyuşturucu testlerinin pozitif çıkmasının ardından tapınakta keşiş kalmadığı açıklandı.

Ülkede başlatılan uyuşturucu ile mücadele kampanyası kapsamında manastıra düzenlenen polis baskını sonrası keşişlere idrar testi yapıldı.

AFP'ye açıklamalarda bulundan ülkenin kuzey eyaleti Phetchabun'dan bir emniyet yetkilisi aralarında manastırın başrahibinin de olduğu dört keşişin metamfetamin kullandıkları tespit edilince rehabilitasyon görmek için bir sağlık merkezine gönderildiğini aktardı.

Yetkililer boş kalan manastırın yerel halka hizmet vermeye devam edebilmesi için bölgedeki bir başka manastırdan keşişlerin buraya yönlendirileceğini belirtti.

Tayland'da metamfetamin kullanımı son yıllarda çok hızlı bir şekilde yayılmış ve Birleşmiş Milletler verilerine göre 2021 yılında baskınlarda yakalanan uyuşturucu miktarı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Tayland metamfetamin için önemli bir transit üssüne dönüşmüştü. Uyuşturucu madde ülkeye Laos üzerinden dünyanın en büyük metamfetamin üreticisi konumundaki Myanmar'dan sokuluyor.

Geçtiğimiz ay metamfetamin bulundurma suçlamasıyla görevden alınan bir polis memurunun anaokulunda 37 kişiyi öldürmesinden sonra Başbakan Prayuth Chan-ocha uyuşturucuyla mücadele için büyük bir kampanya başlattı.

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