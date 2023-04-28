Tayvan sınırları yakınında Çin'in insansız hava araçlarını tespit etti

Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, ağır silah taşıma kapasitesi olan insansız hava araçlarının Tayvan sınırları üzerinde uçarken görüntülendiği bildirildi.

Tayvan sınırları yakınında Çin'in insansız hava araçlarını tespit etti

Tayvan Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, ağır silahlar taşıyabilen bir Çin uzun menzilli çok sayıda insansız hava aracının Tayvan çevresinde uçtuğunu söyledi.

Tayvan Savunma Bakanlığı bugün, yerel saatle Perşembe sabah 6 ile Cuma sabah 6 arasında ada çevresinde 38 Çin uçağı tespit ettiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yayınlanan bir haritaya göre insansız hava aracı, Pekin'in tanımayı reddettiği Soğuk Savaş sırasında ABD tarafından tek taraflı olarak çizilen Tayvan ile Çin arasındaki görünmez sınır olan orta çizgiyi ilk defa geçmiş olacaktı.

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Yerel medyanın aktardığına göre, ilk kez bir Çin askeri uçağının orta hattın bir ucundan diğer ucuna kadar ada üzerinde uçtuğunu söyledi.

Bakan ayrıca, uçaklardan 19'unun "Tayvan Boğazı'nın merkez hattını geçtiğini " ve adanın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne (ADIZ) girdiğini söyledi.

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