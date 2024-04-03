Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Tayvan açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan Meteoroloji Dairesi, sarsıntının başkent Taipei'de güçlü bir şekilde hissedildiğini duyurdu.

Şehirde deprem sonrası elektrik kesintileri oluştu.

Deprem Çin ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında da hissedildi.

Depremde can kaybı ya da hasar olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yıkılan binaların olduğu görüldü.

TSUNAMİ UYARISI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güney kıyılarında dalgaların 3 metreye kadar yükselebileceği uyarısı yapıldı.