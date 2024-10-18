TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Nuri Pakdil'i andı.

Kurtulmuş, Pakdil'in vefatının 5. yılında sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Paylaşımında, Pakdil'in "Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır." sözlerini alıntılayan Kurtulmuş, "Mücadeleyle yoğrulmuş fikirleri ve her şeyden önemlisi, dava adamı ve gönül insanı Nuri Pakdil üstadı, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Daima hayırla yad edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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