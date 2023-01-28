﻿TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cezayir'de

Mustafa Şentop’u, Huari Bumedyen Havaalimanı’nda Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali ile Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB Konferansı kapsamında bazı üye ülke meclis başkanları ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacak.

Şentop’a ziyaretinde, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel eşlik ediyor. (AA)