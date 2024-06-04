TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta yoğun bir gündemle çalışmalarına devam edecek. Gündemin öne çıkan maddelerinden biri, kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler içeren 19 maddeden oluşan yasa teklifi. Teklif, kripto para hizmet sağlayıcılarına sermaye yeterliliği zorunluluğu getirmeyi amaçlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte hizmet sağlayıcılarının kuruluş ve işleyişleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olacak. Kripto varlıkların piyasaya sürülmesi, satışı ve dağıtımı konusunda SPK yetkilendirilecek ve transfer işlemleri resmi kayıtlara geçirilecek.

FATİH KARAHAN, MERKEZ BANKASI FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ VERECEK

Plan ve Bütçe Komisyonu, Salı günü bir toplantı düzenleyerek Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı konuk edecek. Toplantıda, Karahan tarafından global ekonomik durum, enflasyonla mücadele stratejileri ve güncel para politikaları hakkında detaylı bir sunum yapılması bekleniyor. Ayrıca faiz oranları, döviz kuru yönetimi ve kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili son gelişmeler masaya yatırılacak. Başkan Karahan'ın sunumu sonrasında, milletvekilleri tarafından yöneltilen sorulara cevaplar verilecek.

ULAŞTIRMA TEKLİFİ KOMİSYONA GELECEK

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti tarafından sunulan yeni ulaştırma düzenlemelerini içeren yasa teklifini ele alıyor. Teklif, izinsiz insansız hava araçları kullananlara 60 bin lira ve ruhsatsız paraşütle atlama gerçekleştiren kişilere 500 bin lira para cezası öngörüyor. Ayrıca, denizcilik alanındaki ücret tarifelerinin yeniden düzenlenmesi ve havaalanı çevresindeki yapılar için yeni düzenlemeler getirilmesi planlanıyor.

EĞİTİMCİLERE YÖNELİK SUÇLARDA CEZALAR YARI ORANDA ARTIRILACAK

Eğitim alanında şiddeti önleme amacı güden yasa teklifi, hazırlık aşamalarının sonuna yaklaştı. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na iletileceği öngörülen teklif, eğitim çalışanlarına karşı işlenen tehdit, hakaret, direnme ve saldırı suçları için cezaların yarı oranında artırılmasını içeriyor. Yapılan düzenlemeyle, şiddet suçlarından kaynaklanan hapis cezalarının ertelenmesi mümkün olmayacak ve bu suçlar tutuklama gerekçesi olarak değerlendirilerek, tutuksuz yargılama imkanı ortadan kaldırılacak.

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ

Sokak köpekleri konusu Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Konuya ilişkin, AK Parti tarafından yürütülen çalışmalar ise devam ediyor. Yeni bir kanun teklifinin sunulması öncesinde, hafta boyunca muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin konu hakkında görüşlerini ifade etmeleri bekleniyor.