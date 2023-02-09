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TBMM'de OHAL oylaması yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem bölgesi için OHAL ilan edilmesi için Meclis'te oylama yapılıyor.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 14:37
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TBMM'de OHAL oylaması

TBMM'de OHAL oylaması yapılıyor
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili vurdu. Meclis, afet bölgesi ilan edilen 10 il için olağanüstü hal ilan edilmesi için toplandı.

TBMM Başkanı başkanlığında toplanan Meclis'te OHAL oylaması yapılması için Genel Kurul düzenlendi. Meclis Başkanı Şentop'un konuşması sonrası milletvekilleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, ölenler için Fatiha okundu.

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 3 ay süreyle ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL kararı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. OHAL ilanı Genel Kurul'da oylanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan OHAL kararında; Anayasa'nın 119'uncu maddesine atıfta bulunularak, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis illerinde 8 Şubat Çarşamba günü saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.

151 VEKİLİN OYU ARANIYOR

OHAL kararının, Anayasa ve TBMM İç Tüzük gereği en acil şekilde Genel Kurul'un onayına sunulması gerekiyor. Deprem nedeniyle milletvekillerinin bölgelerde görevli olmaları da dikkate alınarak, kararın yarın Genel Kurul'un onayına sunulması planlandı. OHAL için Meclis'te nitelikli çoğunluk aranmıyor ancak karar yeter sayısı için 151 vekilin oyu aranacak.

OHAL KANUNU NE GETİRECEK?

Kanuna göre afet, salgın hastalık, yaygın şiddet hareketleri gibi durumlarda ilan edilen OHAL sürecinde vatandaşların, özel işletmelerin para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapmak, temel hak ve hürriyetleri sınırlandırmak mümkün.

OHAL Kanununa göre kamu kaynakları ile yardımlardan gerekli harcama sağlanamadığında bölgedeki kredi kuruluşlarının olanaklarından yararlanılır. OHAL ilan edilen bölgede kurum ve kişiler kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek zorunda. Bunlar bölge sınırları içinde sağlanamadığı takdirde en yakın bölgelerden yükümlülük yolu ile sağlanır. Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde bulunan 18 - 60 yaşları arasındaki bütün vatandaşlar, olağanüstü hal sebebiyle kendilerine verilecek işleri yapmakla yükümlü olur.

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