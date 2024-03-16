TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 16 Mart 2024 / 00:01



Dosya No: 2023/881 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Kerpiçli Mahallesi

ADA NO : 127

PARSEL NO : 9

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : YUSUF TUZEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Kerpiçli Mahallesi 127 ada, 9 parsel sayılı davalıya ait taşınmazın, 1.123,45 metrekarelik kısmının, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. yönetim kurulunun 13/10/2021 tarih ve 31-3718 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescili için mahkememizin 2023/881 esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.