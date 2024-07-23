TCMB'den bir hamle daha. Altın ve döviz karşılığı swap ihalesi düzenlenecek

Düzenleme: Kaynak: AA
TCMB'den bir hamle daha. Altın ve döviz karşılığı swap ihalesi düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyebilecek.

TCMB'den bir hamle daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde TL Depo ihalesi düzenledi. Faiz kararının ardından yeni bir hable daha Merkez Bankası'ndan geldi. O da altın ve döviz karşılığı swap hamlesi oldu.

Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.

Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.

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