TCMB'den yeni sterilizasyon adımı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, finansal istikrarı desteklemek amacıyla yeni bir dizi swap ihalesi düzenleme kararı aldı. Bu yeni düzenlemeler, bankaların altın ve döviz karşılığında Türk Lirası elde edebilmelerini sağlayacak. Yapılan açıklamaya göre, bu hamle, para politikasının etkinliğini artırmak ve döviz rezervlerini güçlendirmek için tasarlandı.

Altın karşılığı TL swap ihaleleri, TCMB'nin belirli bir tarihte altın satışı yaparak Türk Lirası sağlamasını içerirken, döviz karşılığı TL swap ihaleleri ise benzer bir şekilde döviz satışı üzerine kurulu olacak. Bu stratejik adımlar, piyasalardaki likiditeyi yönetme ve döviz kuru dalgalanmalarını dengeleme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.