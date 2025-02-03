Teğmenlere dikkat çekici uyarı geldi!

Kılıçlı Yemin Töreni’nde ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ diyen 5 teğmen ve 3 komutan görevlerinden ihraç edilmişti. Sözcü TV yazarı Saygı Öztürk, avukatlar ile yaptığı konuşmayı aktardı. Teğmenlerin halen asker olduğunu belirten avukatları, “Biz konunun siyasi zemine kaymasını ve siyasi propaganda olarak kullanılmasını istemiyoruz” dediler.

TEĞMENLERE ‘KONUŞMAYIN’ UYARISI

Sözcü TV yazarı Saygı Öztürk bugünkü “Teğmenlere dikkat çeken uyarı: Kimseye konuşmayın” başlıklı köşe yazısında çarpıcı açıklamalara yer verdi. Öztürk, teğmenlerin avukatlarından aldığı bilgiyi paylaştı. Öztürk’ün yazısı şu şekilde;

“Teğmenlerin halen asker olduğunu belirten avukatları, “Biz konunun siyasi zemine kaymasını ve siyasi propaganda olarak kullanılmasını istemiyoruz” dediler. Teğmenlere halen çıkarma kararı tebliğ edilmediği, bundan sonra başlayacak hukuki süreci dikkate alan avukatları, müvekkillerinden özellikle basına konuşmamalarını önerdi. Teğmenlere şu aşamada siyasilerin destek olmalarının da teğmenlere zarar vereceğini belirtti”

TEĞMENLER İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), beş teğmene ve üç disiplin amirine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma (ihraç) cezası verildiğini açıklamıştı. Teğmenlerin avukatları hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu.

MSB açıklamasında, "Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, resmi törende askerlik yeminini ettikten sonra ayrıca toplandı. Yaklaşık 400 teğmenden oluşan grup kılıç çatarak, hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek dönem birincisi Ebru Eroğlu liderliğinde "subaylık yemini" okumuştu. Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti.

Ardından 5 teğmen ve 3 komutan hakkından TSK’dan ihraç edilmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade eden MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" denilmişti.