İlaç kullanırken bu yiyeceklere dikkat. Farkında olmadan tüketiyoruz ama tehlike çok büyük

Genel olarak ilaç alırken dikkat edilmesi gereken birçok yiyecek ve içecek var.

BBC Türkçe'nin haberine göre, yiyip içtiklerimizin ilaçlar üzerinde birçok etkisi olabilir. Bu nedenle ilaçla gelen talimatları okumak önemli. Aldığımız ilaçlar da yiyecekler gibi bağırsaklarda ve daha sonra karaciğerde parçalanır ve bunlar birbirini karmaşık şekillerde etkileyebilir. Bazı yiyecekler ilacın etkisini artırabilirken bazıları da etkisiz hale getirebilir. Ancak her iki durumda tehlikelidir.

Antihistamin ve antidepresan gibi bazı ilaçlar uyku haline neden olabilir ve alkol bu etkiyi artırabilir. Bazı istisnalar dışında, günümüzde birçok antibiyotik alkolden uzak durmayı gerektirmez. Ancak ilaçların alkolle birlikte alınması "alkol kızarıklığı" veya "disülfiram benzeri reaksiyon" olarak adlandırılan başka bir etkiye de yol açar.

Alkol vücutta parçalandığında asetaldehit adı verilen toksik bir madde oluşturur ve vücut bu maddeyi atar. Ama bazı ilaçlar bu maddenin atılmasını zorlaştırıp asetaldehit birikmesine neden olabilir ve kızarma, yüksek tansiyon, kalp çarpıntısı ve kusma gibi semptomlara yol açabilir.

GREYFURT

Greyfurt 100'den fazla ilaçla, bazıları tehlikeli olabilecek şekilde etkileşime girdiği tespit edildi. Greyfurt tansiyon ilaçlarının etkisini birkaç kat artırdığından tehlikeli olabilir. Bunun nedeni greyfurttaki furanokumarin adı verilen kimyasal bileşikler. İlaçlar kana karışmadan önce karaciğerin salgıladığı bazı enzimler tarafından parçalanıyor. Furanokumarinler ise bu enzimleri engelliyor. Bu da bazı ilaçların kandaki yoğunluklarının tehlikeli boyutlara yükselmesi demek. Sadece bir greyfurt ya da bir bardak greyfurt suyu, bazı kolesterol ilaçlarının etkisini 13 kat artırabiliyor.

Greyfurt ile etkileşime giren ilaçlar arasında şunlar sayılabilir:

Bazı kolestorol düşürücü statinler (özellikle simvastatin içeren)

Bazı aritmi (kalp ritim bozukluğu) ilaçları

Bazı anti-psikotik (psikiyatrik hastalıkta kullanılan) ilaçlar

Organ nakli sonrası bağışıklık sistemini bastırmada kullanılan bazı ilaçlar

Bazı erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) ilaçları

Sevilla portakalı ve pomelo meyvesi de furanokumarin içeriyor. Normal portakalda bu madde yoktur ama o da bazen diğer ilaçları etkileyebiliyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER VE KURU ERİK

Lahana, brokoli, ıspanak, pazı, kale bitkisi gibi yeşil yapraklı sebzeler, kuru erik ve bazı bitkisel yağlar nispeten yüksek oranda K vitamini içeriyor. K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlıyor. Ancak kalbiniz için Varfarin (Coumadin) gibi pıhtılaşmayı önleyici, kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, bu yiyecekler ilacın etkisini azaltacağından dikkatli olmak gerek. Hatta fazla miktarda yeşil çayın da bu soruna yol açabileceğine dair bir vaka rapor edildiği biliniyor.

Ancak yeşil sebzelerin diyetten tamamen çıkarılması tavsiye edilmiyor; sadece ani K vitamini artışına yol açacak şekilde bir günde aşırı yüklenmeden kaçınmak gerekiyor. Pıhtılaşmayı önleyici, kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, dikkat etmeniz gereken gıdaların tam listesi için doktora veya eczacıya danışmalısınız.

ÇAY VE KAHVE

Demir eksikliğine bağlı anemi (kansızlık) tedavisi için demir sülfat tabletleri kullanırken bunlardan iki saat önce ve sonrasında çay, kahve, yumurta, süt ve süt ürünlerinden kaçınmak gerekir. Bunlar bağırsaklarda demir emilimini azaltır. Bu ilaçların emilimini artırmak için mümkünse aç karnına ve portakal suyu veya C vitamini takviyesiyle birlikte alınması tavsiye edilir.