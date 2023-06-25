Tehlikeli madde taşıyan tren raylardan çıkarak nehre düştü

Sıcak asfalt ve kükürt taşıyan tren, raylardan çıkarak nehre düştü.

Tehlikeli madde taşıyan tren raylardan çıkarak nehre düştü

Editör: Özlem Kıral

ABD’li yetkililer, tehlikeli maddeler taşıyan bir trenin Cumartesi günü erken saatlerde Montana'daki Yellowstone Nehri üzerindeyken raydan çıktığını söyledi.

Olay, Yellowstone Nehri'nde çok sayıda tankerin düşmesine sebep oldu. Montana, Stillwater County'deki Yellowstone İkiz Nehir Köprülerinin demiryolu bölümünü yok etti.

Yellowstone County Acil Durum Yönetimi Müdürü KC Williams, ABC News'e verdiği demeçte, raydan çıkan vagonlardan üçünün sıcak asfalt, dördünün ise erimiş kükürt taşıdığını söyledi.

Montana Rail Link'e göre, etkilenen iki vagon da aşındırıcı bir madde olan sodyum hidro sülfat taşıyordu, ancak bu maddelerin nehre dökülmediği belirtildi.

Williams, Yellowstone County'deki içme suyunun şu anda etkilenmediğini söyledi.

Öte yandan, eyalet yetkilileri halka, "potansiyel kirleticiler" nedeniyle Yellowstone Nehri'nin bazı kısımlarından uzak durmalarını tavsiye etti.

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