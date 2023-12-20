Tek kelimeyle kocasını stüdyoda bayılttı. Esra Erol’da ilginç anlar

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Tek kelimeyle kocasını stüdyoda bayılttı. Esra Erol’da ilginç anlar
Esra Erol'un programında Muhammet Bey, kendisini 30. kez terk ettiğini iddia ettiği eşi Çiğdem Hanım’ın “pırasa” demesiyle stüdyoda bayıldı.

Her gün yeni bir skandalın yaşandığı televizyonun gündüz kuşağı programlarında yine bir "gariplik" vardı.

Esra Erola'a başvuran Muhammet Bey, eşi Çiğdem'in kendisini 30. kez terk ettiğini öne sürdü. Canlı yayına katılan Çiğdem Hanım, eşinin sinirlendirmek için tiki olan pırasadan vurdu kendisini. Muhammet Bey pırasa lafını duyunca bir anda kendini yerlere attı.

Karısı hakkında herkesi şaşırtan iddialar ortaya atan Muhammet Bey, ertesi gün yayına çıkan eşini görünce iddialarından vazgeçti.

Eşini görünce ona olan aşkını hatırlayan Muhammet Bey, eşi Çiğdem Hanım'ın sözde katilliğini de kendisini 30 kez terk etmesini de bir anda unutup "Birbirimizden özür dileyip barışalım, ayrılmak istemiyorum" deyince izleyiciler şoke oldu.

Esra Erol ise "Yanlış anlamayın ama siz başınıza gelen her şeyi hak ediyorsunuz o zaman" dedi ve Çiğdem Hanım'a dönerek "Peki neden eşinizi terk ettiniz?" diye sordu.

İşte ipler tam o sırada kopma noktasına geldi. Çiğdem Hanım "Bir kere çok yemek seçiyor, mesela pırasa yemiyor. Pırasaya hasret kaldık" deyince olanlar oldu!

Muhammet Bey ise “Sakın yapma Çiğdem” sözleriyle uyarıda bulundu.

Daha ne olduğunu kimse anlamadan Muhammet Bey'e tövbe estağfurullah bir şeyler olmaya başladı.

Kadın canlı yayında eşini bayıltana kadar "pırasa" deyince olanlar oldu ve Muhammet isimli adam canlı yayında stüdyoda bayıldı.

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Olayın ardından stüdyoya sağlık ekipleri girerek bayılan Muhammet Bey’e müdahale etti.

Esra Erol ise olayın garipliğinden ötürü inanamayarak "Benimle kafa bulmuyorsunuz değil mi?" diyerek sormadan edemedi.

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