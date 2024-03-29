Tek kullanımlık zeytinyağı satılmaya başlandı

Kaynak: T24
Tek kullanımlık zeytinyağı satılmaya başlandı
Boş baklava, gözleme ve dilim karpuzun ardından geçen sene ihracat rekoru kıran zeytinyağı milim milim satılmaya başlandı.

Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, Ekonomik kriz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Vatandaş, ekonomik kriz hayatın her alanında iliklerine kadar hissediyor.

Artan maliyetler karşısında eriyen alım gücü vatandaşın kamburunu daha da büyütüyor. Esnaf ve firmalar da kriz ortamında 'çözüm' için yeni yöntemler arıyor.

Bir yağ firması, katlanarak artan fiyatlara karşı “tek kullanımlık” 10 mililitre zeytinyağlarını raflara çıkardı. Ürünün fiyatı internette 69,95 TL iken markette 89,95 TL’ye satılıyor.

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Zeytinyağında 2022-2023 döneminde yaklaşık 200 bin ton devir stoku bulunduğu bilgisini veren Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, bu yılın zeytin üretiminde "yok yılı" olmasına karşın ülke stoklarında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını aktardı.

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BOŞ BAKLAVA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yükselen fiyatlar ve artan hayat pahalılığına karşı firmaların geçmişte uyguladığı birçok yöntem gündem olmuştu. Artan maliyetler ve düşen alım gücünden yakınan esnaf, satışları artırmak için herhangi bir malzeme bulunamayan “boş baklava” yapıp satmaya başladı.

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DİLİM KARPUZ ŞOKU

Bazı marketler ve pazar tezgahları karpuzları dilimleyerek streçleyip satışa çıkarmıştı. Yükselen fiyatlar karşısında bir bütün karpuz alamayanlar çözümü dilim karpuzda buldu.

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