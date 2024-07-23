Tekirdağ Kadastro Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN

TEKİRDAĞ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

SAYI : 2019/52 Esas

2024/8 Karar

Mahkememizde görülen Kadastro davası nedeniyle;

Abdullah Necmi Celepoğlu,Abdülkadir Özgen, Abdulkadir Bayraktar, Alaattin Yurtluk, Alaettin Erbil,Adnan Cavlı, Agop Kazıkoğlu, Ahmet Boz, Ahmet Şükrü Ataç,Ahmet Vehbi Kütükçü, Ali Köksal, Ali Akgün Ersoy,ali Osman Bulur,Ali Rikkat Susmuş,Alparslan Peker,Artin Şekerci,Asuman Kunt,Atilla Tahaoğlu, Atila Toklu,Ayfer Efe (Gül), Aynur Bağcılar (Demir), Aysel Altıner, Aysun Demir (Gül),Ayşe Güldemirsel, Ayşe Ulusoy, Ayşen Sibel Sönmez (Yiğit),Ayten Demir, Ayten Şuvak, Aytül Uçan, Bahriye Yankı,Behçet Mehmet Yılmaz, Behzat Ak,Burhan Bahar,Burhan Özkan,Burhan Sevgen,Ziya Eraslan,Canan Öğüt, Celal Güner, Celal Özel,Cemile Sağlam, Cumali Kortikoğlu, Çiçek Zeren, Danyal Kalman,Dilek Gençosman,Emel Yelkanat,Emine Terzioğlu,Emine Necla Şerbetli,Emine Nevin Bodur(Erkan), Enver Seven,Ercüment Kahvecioğlu, Ergun Baysal, Ergün Yelkanat, Erol İldem, Ersin Üçışıklar, Ethem İstif,Fahrettin Kalaya,Fatma Hamiyet Berkovan, Fatma Cengiz, Fatma Çapar, Fatma Gülşahin, Fehmi Günaydın,Fehmi Sazcı, Fethi İnçler, Fikri Küçük, Firdevs İleri,Furuzan Tarık Tuna,Gülay Tuncer,Gülen Polatoğlu,Güler Çimen, Güler Üşümüş,Güner Tuncer, Hacer Bilgi Maleker (Uyanık), Hale Dumlu, Halil Korkmazer, Halil Türker, Haluk Öğüncü, Hasan Erdem, Hasan Öztürk, Hasan Hüseyin Selvi,Hatice Doğruyol, Hatice Kazımoğlu, Hatice Nuray İntepeli, Havva Ant, Hayriye Algan, Hilal Atlas, Hikmet Pöhrenk, Hülya Eyice (Şenkal), Hümeyme Özatak, Hüseyin Gündoğan, Hüseyin Kaytan, Hüseyin Malıçok, Hüseyin Sazcı, Hüseyin Yılgör,Hüseyin Mithat Dölen, Hüseyin Muammer Kalaman,İbrahim Birim, İbrahim Çapar,İbrahim Sayan, İbrahim Yigit (Şükrü Oğlu), İbrahim Yiğit,İbrahim Hilmi Çağıl,İlhan Rasim Başman,İrfan Sevgen, İsmail Durgut, İsmail Tepecik, İsmail Tezel,İsmail Hakkı Aşkım, İsmail Hakkı Özkıvanç,İsmet Ak,İsmihan Şener,İzzet Gündağ Kayaoğlu, Kazım Özen, İbrahim Yiğit(Şevki Oğlu), Lütfiye Yapıcıoğlu, Macit Torun, Mahmut Kaçar, Mahmut Ak, Medine Merih Altan,Mehmet Atabeyoğlu,Mehmet Şay,Mehmet Ünal, Mehmet Demir Susmuş, Mehmet Emre Yörük, Mehmet Kemal Tangür, Mehmet Nezih Tunçarslan, Mehmet Özcan Ulusoy,Melika Vreskala, Memet Cemaleddin Eren,Mualla Gani,Mualla Belkıs Gürbencer,Muazzez Çuhadar,Muharrem Çalışkan,Muhlis Tuğcuoğlu, Mustafa Doğan, Mustafa Ergin,Mustafa Gündüz, Mustafa İstanbullu, Mustafa Sazcı, Mustafa Sönmez, Mustafa Mazhar Seçkin, Muzaffer Kardaş, Müesser Esen, Müjgan Tutuş (Berkovan),Müslim Caner,Müyesser Aksüt,N.Leman Toksözlü, Naim Cevat Karaca,Naşide Seçkin (Candan),Nazif Yankaçar, Nazike Antikacı,Nazike İslam,Nazmi Yılmazer,Nebi Yıkılmaz,Necati Özel,Necati Sarıcan,Necla Menteş,Necla Özdemir, Necmittin Cengiz, Nedim Demirkol, Nefise Selma Serdaroğlu,Nermin Ardıç,Nermin Sevgen,Nezahat Öngören, Nezahat Özeroğlu,Nimet Düzenli,Nilüfer Gülseren,Nimet Tolga,Niyazi İstif,Nizamettin Kaleli,Nizamettin Özen,Nurettin Bölükbaş, Nurettin Gülseven, Zemine Ekbul, Nurhayat Demirözcan,Nuri Işıldar, Nuriye Mencek, Nurten Esen,Nurten Vardar,Oğuz Uygur, Osman Erdem,Osman Tuncer,Osman Nuri Yazıcı,Ömer Kahraman,Ömer Lütfi Düzen,Ömer Osman Kaytan,Öznur Aşkım,Rafet Bekar, Rahmi Sönmez,Ramazan Akşahin,Ramazan Erbil,Remzi Bayram,Rifat Yalçın Canca,Ruhi Yiğit, Sabahattin Mücahit Tanrıverdi, Sadi Çıhşar, Sabriye Kazcılar, Sadiye Dilek Özgiriş,Safiye Kaya,Salih Demireli, Sevgi Ayzit Sayın,SalihKarlova, Salih Sırrı Üçışıklar, Sehavet Aktan, SemihaAntikacı,Seher Öztürk,Selçuk Egel,Semra Özgür, Servet Kaplan,Sevim Saydam,Sevim Veziroğlu,Seyhan Kandemir,Sıtkı Çağlar,Suna Aktimur,Süheyla Güçlü,Süheyla Kurtul, Süleyman Esen,Süleyman Onan, Süreyya Donduran, Süleyman Şener,Sülün Güreli, Şemsettin Veziroğlu, Şevki Arat, Tarık Egel,Tayyar Öz,Tevfik Ürkmez,Tuncel Kazma, Ümit Uçar,Tülün (Değer) Başbuğ,Vakıf Yaşar Sevgen,Yılmaz Onbaşı, Yurdagül Ataç, Zahide Küçük, Zamire Kütük,Zehra Neriman Aksoy, Zekayi Korkmaz, Zişan Hacı Hasanoğlu (Veziroğlu), Koldaş Eryıldız, Hakan Aygül, Adil Can Akcan, Cenk Ali Ayar, Efe Kocaoğlu, Efehan Zorşahin, Firuzan Aytaçtügertimur, Mustafa İlker, Nazlı Çiğdem, Seçil İlker Soyubelli, Şevkiye Seeland, Utku Taner Utkan, Görkem Gürgün, Kamuran Yiğit'e gerekçeli kararın ve temyiz dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup:

Mahkememizin 25/04/2024 tarih 2021/67 Esas 2023/15 Karar sayılı ilamıyla davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiş ve karar taraflarca temyiz edilmiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.Maddesi gereğince ilanın yayım tarihini müteakip 7 gün sonunda kararın ve temyiz dilekçesinin adı geçenlere tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihine müteakip 15 gün içerisinde temyiz yoluna başvurma haklarının ve 10 gün içerisinde de temyiz dilekçesine cevap haklarının bulunduğuna ilişkin gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.16/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065103