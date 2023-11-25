Tekirdağ’da lodos

Tekirdağ kıyılarında lodos etkisini gösteriyor. Fırtınadan dolayı gemiler limana döndü.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ’da lodos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Denizi’nde öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürüyor. Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan Tekirdağ’daki küçük balıkçı tekneleri, rıhtıma çekerek fırtınanın geçmesini bekledi. Denizlerde uluslararası taşımacılık yapan çok sayıda büyük gemide Tekirdağ açıklarında demirledi.

Fırtına sebebiyle dev dalgalar kıyıları dövmeye devam ediyor. Dalgaların etkisiyle kıyılarda denizin aşırı çalkalanmasından dolayı yer yer denizin rengi değişti.

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