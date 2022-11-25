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Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tencere, çatal ve bıçak üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 17:42
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Tekirdağ'da tencere fabrikasındaki patlamada 2 işçi yaralandı

Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı
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Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın parlatma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Yaralılar, arkadaşları tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri fabrikada inceleme yaptı.

(AA)

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