Günlük yaşamın bir parçası halinde gelen teknoloji kullanımı boyun sağlığını tehdit etmeye başladı.

Bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının uzun süreli kullanımı, özellikle masa başında çalışanlarında durma bozuklukları ve kronik boyun ağrılarında belirgin bir artışa neden oluyor.

Uzmanlar, uzun süre aynı pozisyonda kalmanın ve başın öne eğik şekilde cihazlarına bakmanın boyun omurgasında ciddi yük artışına neden olduğunu belirtiyor.

4-6 kilogramlık insan başı, öne doğru eğildikçe bu ağırlık boyun kasları ve omurlar üzerinde birkaç kat daha fazla hissediliyor.

Bu durum, kas spazmlarına, verim hissine, ağrıya ve durma bozukluklarına yol açabiliyor.

Boyun omurgası doğal olarak C şeklinde bir kavis taşır. Bu kavis, başın ağırlığını dengeli bir biçimde omurgaya aktararak vücudun dik durmasını sağlar. Ancak telefon ya da bilgisayar ekranına uzun süre öne eğilerek bakılıyor, bu doğal kavisinin düzleşmesine ya da hatta ters yönlerde eğilmesine neden olabiliyor.

Bu değişim, boyun düzleşmesi, kas gerginliği ve hareket kısıtlılığı gibi sorunlarla kendini gösteriyor.

Uzun süre sabit kalmak yalnızca kaslarda değil, boyun disklerinde de aşırı yüklenmeye yol açar. Bu durum, özellikle genç yaşlarda boyun fıtığı, ilerleyen yaşlarda disk dejenerasyonu ve kireçlenme riskini artırıyor. Boyun kaslarının zayıflığı yalnızca ağrıya değil, baş dönmesi, denge bozuklukları ve yorgunluk hissine de neden olabiliyor. Boyun sağlığı, diğer bölümleriyle doğrudan dağıtılır. Omurga başlayan bir sorun, omuz, sırt ve çene eklemlerine kadar yayılabiliyor.

Örneğin, boyun düzleşmesi ile omuz hareketleri kısıtlanabiliyor, “donuk omuz” gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor ya da çene ekleminde gerginlik ve ağrı hissedilebiliyor. Boyun korumak için en önemli adım, kasları güçlü tutmak ve ergonomik yeterlilikler kazanmak.

Bilgisayarın başında otururken göz hizasında olmasına dikkat etmek, telefonun uzun süre aşağıdan değil, göz düzeyini kullanmak, omuzları öne düşürmeden dik bir koruma koruması boyun üzerindeki yükü büyük ölçüde azaltıyor.

Gün içinde kısa aralıklarla yapılan esneme ve güçlendirme egzersizleri, uzun süreli boyun ağrılarının ve durma bozukluklarının önlenmesinde etkili bir rol oynuyor.

Sonuç olarak, teknoloji hayatı kolaylaştığında, yanlış kullanım boyunda güvenlik olmadan sessiz bir tehlike oluştruyor.

Doğru durma, kas gücü ve ergonomiye dikkat etmek, bu tehlikeyi en aza indirmenin en basit ama en etkili yolu olarak öne çıkıyor.