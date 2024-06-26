Telefon geceleri şarj edilebilir mi? İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar

Telefonlarımızı gün boyunca yoğun bir şekilde kullandığımız için gece yatarken şarj etmek yaygın bir uygulama olduğu biliniyor.

Peki, bu sağlıklı bir yöntem mi? Uzmanlar ne diyor? Telefonları geceleri şarj etmenin artıları ve eksileri nelerdir? İşte detaylar…

UZMAN GÖRÜŞLERİ:

Elektrik Mühendisi Dr. Mehmet Yılmaz:

"Modern telefonlarda bulunan pil yönetim sistemleri, şarj sırasında pili aşırı şarjdan korumak için tasarlanmıştır. Bu nedenle, telefonu gece boyunca şarjda bırakmak pile zarar vermez. Hatta, bazı durumlarda pil ömrünü uzatabilir."

Optisyen Ayşe Demir:

"Telefonunuzu geceleri şarj etmenin en büyük dezavantajı, uyku kalitenizi olumsuz etkileyebilmesidir. Telefon ekranlarından yayılan mavi ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını ederek uykuya dalmayı zorlaştırabilir ve uyku kalitesini düşürebilir."

Teknoloji yazarı Mehmet Aydoğdu, telefonların gece boyunca şarjda bırakılmasının pil ömrüne zarar verebileceğini ve yangın riskini artırabileceğini belirtti.

Ayrıca Aydoğdu, telefonun gece açık kalmasının mavi ışığın melatonin seviyesini düşürerek uyku kalitesini bozabileceğini ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR:

2020 yılında "Sleep" dergisinde yayımlanan bir araştırma, uyku öncesi maruz kalınan mavi ışığın uykuya dalma süresini uzattığını ve uyku kalitesini düşürdüğünü gösterdi.

2019 yılında "Journal of Power Sources" dergisinde yayımlanan bir araştırma, lityum iyon pillerin ideal şarj seviyesinin %80 civarında olduğunu ve aşırı şarjın pil ömrünü kısaltabileceğini gösterdi.

Lityum-İyon bataryaların yapıları gereği kendi kendilerine ısındıkları ve şarj olurken daha da fazla ısındıkları, bu durumun batarya ömrünü kısaltabileceği belirtildi.

Ayrıca, sıcaklıkla teknolojinin genel olarak iyi dost olmadığı ve oda sıcaklığı civarında tutmanın bataryaların ömrünü arttırabileceği ifade edildi.

Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek yerine, gün içinde %20 ile %80 arasında şarj etmek ve gece yatmadan önce şarjdan çıkarmak daha sağlıklı bir seçenek olabilir.

Ayrıca, telefonunuzu yatak odanızın dışında bir yerde şarj etmek, hem yangın riskini azaltabilir hem de daha iyi bir uyku kalitesi sağlayabilir.

Ancak, modern akıllı telefonların bataryaları genellikle bu tür durumlara dayanıklı olduğundan, gece şarj etmenin büyük bir sorun teşkil etmeyeceğini savunan uzmanlar da bulunmakta.

Telefonunuzu şarj ederken güvenlik önlemlerini almak ve batarya sağlığını korumak için uzman önerilerini dikkate almak önemlidir.

TELEFONLARI GECELERİ ŞARJ ETMENİN ARTILARI VE EKSİLERİ:

Pil ömrünü uzatabilir: Modern piller, aşırı şarjdan korunur ve %100'e ulaştığında şarjı otomatik olarak keser. Bu sayede pil ömrü uzayabilir.

Sabah kullanıma hazır olur: Telefonu gece şarj ederseniz, sabah kalktığınızda kullanıma hazırdır.

Uyku kalitesini düşürebilir: Mavi ışık uyku hormonunu baskılayarak uykuya dalmayı zorlaştırabilir ve uyku kalitesini düşürebilir.

Pil ömrünü kısaltabilir: Aşırı şarj, bazı durumlarda pil ömrünü kısaltabilir.

Yangın riski oluşturabilir: Her ne kadar olasılığı düşük olsa da, hasarlı veya hatalı bir şarj cihazı yangına neden olabilir.

Telefonları geceleri şarj etmek, pil ömrünü uzatabilir ve sabah kullanıma hazır olmasını sağlayabilir.

Ancak, mavi ışık uyku kalitesini düşürebileceğinden ve aşırı şarj pil ömrünü kısaltabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Telefonunuzu geceleri şarj etmeyi tercih ederseniz, mavi ışık filtresini etkinleştirmeniz ve şarj kablosunu yatmadan önce prizden çekmeniz önerilir.