Telefonlara dikkat! Klozet kapaklarından altı kat daha tehlikeli

Kaynak: The Sun gazetesi
Telefonlara dikkat! Klozet kapaklarından altı kat daha tehlikeli
Yeni bir araştırma, cep telefonlarının, insanların yalnızca dörtte birinin düzenli olarak temizlemediği için, tuvalet klozet kapaklarından altı kat daha fazla mikrop barındırdığını ortaya koydu.

Ebeveynlerin büyük bir kısmı, çocuklarının telefonları ağızlarına götürdüğüne şahit oluyor, bu da cihazların üzerinde biriken mikropların hastalıklara yol açabileceği anlamına geliyor.

Araştırmaya göre, telefonlar tuvalet klozet kapaklarından altı kat daha fazla mikrop içeriyor ve insanların çoğu bu cihazları hiç temizlemiyor.

Swap testleri, taşınabilir cihazların yarısından fazlasının yoğun mikroplarla kirlendiğini gösterdi; bazı durumlarda klozet kapaklarından yüzde 558 daha fazla mikrop bulundu.

Katılımcıların çoğu banyoda telefon kullanımını kabul ederken, her seferinde ellerini yıkamayanların oranı yüzde 15 civarında.

Çocukların telefonları ağızlarına götürmesi, ebeveynler arasında yaygın bir endişe kaynağı.

The Sun gazetesinde yer alan bir habere göre, bir hijyen firması şu tavsiyelerde bulundu:

“Telefonunuza her dokunduğunuzda mikropları yayabilirsiniz. Bu yüzden ellerinizi günde en az beş kez ve her tuvalet kullanımından sonra yıkamanızı öneriyoruz. Ayrıca telefonunuzu düzenli olarak antibakteriyel mendillerle temizlemek iyi bir fikir olacaktır.”

Bu çalışmada, cep telefonlarının ekran ve arka yüzeylerindeki mikrobiyal kontaminasyon seviyelerini belirlemek amacıyla steril yüzey çubukları kullanılarak örnekler alındı ve ATP analizi yapıldı.

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