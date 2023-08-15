Telegram da Instagram'ın meşhur özelliğini getiriyor

Instagram'ın sevilerek kullanılan Stories (Hikayeler) özelliğinin Telegram'a da geleceği açıklandı.

Telegram da Instagram'ın meşhur özelliğini getiriyor

İlk etapta Premium abonelere gelen Telegram özelliği artık tüm kullanıcılar tarafından kullanılacak.

Telegram'ın, Hikayeler özelliğiyle eklenen fotoğraflar ve videolar sınırlı bir süre görüntülenecek sonrasında ise 24 saat dolunca kapanacak. Çift kamera modu sayesinde hem ön hem de arka kamera uygulamada kullanılabilecek.

Kullanıcılar, hikayelerini kimlerin görüntüleyebileceğini, ekran görüntüsü alınıp alınmayacağını belirleyebiliyor. Hikayeler, kullanıcının profil sayfasında veya Telegram kullanıcı arayüzünün üst kısmındaki satırda çıkıyor.

ÖZELLİĞİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

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