Tellere dolanan ayı DMKP ekiplerince kurtarıldı

Tellere dolandı saatlerce kurtarılmaya bekledi. Hakkari'de arazide tellere dolanan ayının yardımına Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler koştu. Olay yerine gelen ekipler ayıyı uyuşturucu iğne atılarak, bayılttı. Sonra da tedavisi yaptı.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü olayı sosyal medyadan işte şöyle duyurdu:

"Ekiplerimizin gayreti ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Gerekli bakım ve kontrolleri sonrasında yarası olmadığı tespit edilen ayı yeniden doğal yaşam alanına döndü. İhbar eden duyarlı vatandaşımıza ve dkmp ekiplerimize teşekkür ediyorum."