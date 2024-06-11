Temmuz zammında yeni oran netleşti. Kimler ne kadar maaş alacak?

Memurlar ve emekliler için Temmuz zammı yaklaşırken, toplu sözleşme artışı alacak 6 milyon memur ve memur emeklisi, yüzde 10'luk zam oranına eklenecek enflasyon farkını merakla bekliyor.

Bu fark, büyük ölçüde 5 aylık enflasyon verileriyle belirlenmiş durumda ve Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

3 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon oranı yüzde 22.72 olarak açıklandı. Bu veriler doğrultusunda, memurlar ve memur emeklileri için 5 aylık dönemde yüzde 6.71 enflasyon farkı oluştu. Bu fark, Temmuz ayında yapılacak yüzde 10'luk zamla birleştiğinde, toplam artış oranı yüzde 17.38'e yükseliyor. Haziran ayı enflasyon verisi ile bu oran daha da artabilir ve nihai oran 3 Temmuz'da belli olacak.

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.56 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmin doğrultusunda, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.86'ya ulaşacak. Böylece, memurlar ve memur emeklileri için oluşacak enflasyon farkı yüzde 9.44 olurken, Temmuz zammı toplamda yüzde 20.39'a ulaşacak.

Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı, öngörülen artış gerçekleşirse 17 bin 747 liraya yükselecek.

Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı ve zam oranını 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı verilerle netleştirecekler.

YÜZDE 25 OLMASI BEKLENİYOR

Memur emeklileri, Temmuz ayında bekledikleri ek iyileştirme ile birlikte maaş artışlarını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının yüzde 25 civarında olması tahmin edilirken, memur emeklilerinin zam oranının, refah payıyla birlikte diğerleriyle eşitlenip eşitlenmeyeceği büyük bir soru işareti. Eğer refah payı uygulamaya konulursa, memur emeklilerinin zam oranı daha da yükselebilir.

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2 FORMÜL ORTAYA ÇIKTI

Bu çerçevede iki farklı formül üzerinde duruluyor. İlk formüle göre, memur emeklilerinin maaş artışı refah payı eklenerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin seviyesine çıkarılabilir. İkinci formül ise tüm emeklileri kapsıyor ve bu formüle göre, tüm emeklilere refah payı eklenerek zam oranları artırılabilir.

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MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 49.867,00

% 20.39 zamlı 60.034,88

Memur (Üni. mez) 9/1

Mevcut maaş: 34.235,00

% 20.39 zamlı 41.215,52

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 44.085,00

% 20.39 zamlı 53.073,93

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 39.781,00

% 20.39 zamlı 47.892,35

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 48.920,00

% 20.39 zamlı 58.894,79

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 44.292,00

% 20.39 zamlı 53.323,14

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Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 82.026,00

% 20.39 zamlı 98.751,10

Hemşire (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 40.179,00

% 20.39 zamlı 48.371,50

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 50.869,00

% 20.39 zamlı 61.241,19

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 35.490,00

% 20.39 zamlı 42.726,41

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 72.422,00

% 20.39 zamlı 87.188,85

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 48.003,00

% 20.39 zamlı 57.790,81

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 41.582,00

% 20.39 zamlı 50.060,57

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 47.823,00

% 20.39 zamlı 57.574,11

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

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MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 53.597,54

% 20.39 zamlı 64.526,08

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 47.437,25

% 20.39 zamlı 57.109,71

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

% 20.39 zamlı 26.610,92

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 18.003,28

% 20.39 zamlı 21.674,15

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

% 20.39 zamlı 26.610,92

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 31.150,34

% 20.39 zamlı 37.501,89

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Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 22.669,21

% 20.39 zamlı 27.291,46

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 22.290,49

% 20.39 zamlı 26.835,52

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

% 20.39 zamlı 26.610,92

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

% 20.39 zamlı 26.610,92

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 15.869,01

% 20.39 zamlı 19.104,70

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 38.665,08

% 20.39 zamlı 46.548,89

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Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 42.312,38

% 20.39 zamlı 50.939,87

İmam-hatip

Mevcut maaş: 22.103,93

% 20.39 zamlı 26.610,92

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

% 20.39 zamlı 26.610,92.