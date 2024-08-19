Termeli üretici acı mahsulle ve çürük fındıkla karşı karşıya

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Termeli üretici acı mahsulle ve çürük fındıkla karşı karşıya

Samsun'un Terme İlçesinde fındık hasadı bitmeye sayılı günler kala, fındık üreticileri ağaçlarda çok fındık olduğunu fakat yenemeyecek kadar acı olduğunu değerlendiriyor.

Fındık üreticisini bekleyen büyük tehlike

Ali Yazan Samsun / Yeniçağ

Terme'de her yıl Ağustos aylarında binlerce ton fındığın hasadı gerçekleştiriliyor.

Bu sene fındık hasadın bitmesine sayılı günler kala, bahçesindeki fındık kalitesini test eden üreticiler acı mahsulle fındığın içi çürüme ile karşı karşıya geldi.

Terme'de bazı fındık üreticileri 10 fındıktan 5’inin içinin çürük ya da acı çıktığını söylerken, bazı üreticiler ise görünürde fındık koçanının çok olduğunu fakat verimin geçen seneye göre çok düşük olduğunu kaydetti.

whatsapp-image-2024-08-19-at-18-19-21-1.jpegBu sene havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve Samsun da yağış almaması, fındığın acı olmasına sebep olarak gösterilirken, öte yandan kokarca böceğinin de fındığı olumsuz etkilediği değerlendiriliyor.

whatsapp-image-2024-08-19-at-18-19-21.jpegTerme de fındık yevmiyeleri günlük 1,100 ila 1.300 TL arasından değişirken fındık üreticileri, yevmiye ücretlerini çıkaramayacaklarından endişe duyduklarını söylüyor.

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