Ülkemizde sıcaklıkların en yüksek olduğu kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Şehirde vatandaşlar, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda sıcak havanın etkisinden bir nebze de olsa kaçmaya çalışıyor.

Bazı vatandaşların ise şemsiye ve şapka kullanarak ile sıcak havadan korunmaya çalıştığı objektiflere yansıdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs toplanma merkezlerinde bekleyen vatandaşlar, soğuk buharlı su püskürtme sistemi sayesinde sıcak havadan kaçınmaya çalıştı.