Teröristbaşı Öcalan’dan Kandil itirafı geldi! İmralı’daki görüşmelerden çarpıcı detay

T24 yazarı Ertuğrul Özkök’ün dün akşamki “İmralı’da varılan görüş birliği: Çağrıda ‘kripto’ kelime olmayacak, kesinlikle Nevruz’a denk getirilmeyecek” başlıklı yazısında çarpıcı detaylara yer verdi. Özkök, İmralı’da teröristbaşı Öcalan ile devletin çok üst düzey bir yetkilisinin görüştüğünü açıkladı. Özkök, teröristbaşının, devlet yetkilisine “Suriye’deki kesimi ben ikna edebilirim. Oradaki benim oğlum gibidir. Avrupa kanadı bu girişime evet der. Türkiye kanadı da olumlu bakar. Ama Kandil’den ne cevap gelir tam emin değilim” dediğini aktardı.

ÖZKÖK: DEVLETİN ÇOK ÜST DÜZEY BİR YETKİLİSİ İMRALI’DA ÖCALAN’LA GÖRÜŞTÜ

Özkök, yazısında, “Yazacağım bilgiyi, bundan bir ay önce aldım. Bugüne kadar yazmadım. Ama DEM dün “Öcalan tarihi açıklamayı yakında yapacak” bilgisini verince, artık yazabilirim. Bu anlatacaklarım, kesinlikle İmralı’da devletin Öcalan’la yaptığı bir yazılı anlaşma değil. Benim güvendiğim kaynaklardan topladığım bilgi. Ama varılan sözlü bir “görüş birliği” olarak değerlendirilebilir. Devletin çok üst düzey bir yetkilisi İmralı’da Öcalan’la görüştü” dedi.

“AMA KANDİL’DEN NE CEVAP GELİR TAM EMİN DEĞİLİM”

Üst düzey yetkilinin teröristbaşı Öcalan’a "Yapacağın açıklama çok net olmalı. İçinde oraya buraya çekilecek, gizli bir mesaj olarak yorumlanabilecek, kripto kelime veya bir cümle olmamalı” dendi. Teröristbaşının ise “Suriye’deki kesimi ben ikna edebilirim. Oradaki benim oğlum gibidir. Avrupa kanadı bu girişime evet der. Türkiye kanadı da olumlu bakar. Ama Kandil’den ne cevap gelir tam emin değilim” ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTBAŞINA NE İMKANLAR SAĞLANACAK?

Yapılan konuşmada, teröristbaşının Meclis’e gelip konuşması diye bir şey olmayacağı ve Bir af veya İmralı dışında ev hapsi de söz konusu olmayacağı belirtildi. Teröristbaşı için yapılacakların ise “İmralı’da daha rahat bir mekan sağlanacak. Dışarı ile iletişim imkanları kolaylaştırılacak. İstediği insanların gelip ziyaret etmesi mümkün olacak.” şeklinde belirtildi.

NE OLMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı için, ‘Öcalan meclise gelip terörü lağvettiğini açıklasın’ demişti. Bahçeli’nin bu çağrısı daha geçmeden ‘DEM ile Öcalan İmralı’da görüşsün’ çıkışı gelmişti. Bu çerçevede DEM Parti heyeti İmralı’da teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapmıştı. Bakanlık tarafından kabul edilmesinin ardından ilk ziyaret yapılmıştı, son olarak ise ikinci ziyaret olmuştu. Ancak bu ziyaretlerde Bahçeli’nin ‘silah bırakma’ çağrısı gelmemişti. DEM kaynakları ise teröristbaşının yakın zamanda bir çağrı yapacağını belirtiyor.