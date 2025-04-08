Teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Kaynak: AA

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağarada teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce kullanılan bir mağara tespit etti.

Kullanılamaz hale getirilen mağarada, 7 adet AK-47 piyade tüfeği ve 34 şarjör, 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, M16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 600 adet 7.62 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 400 adet 14.5 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 13 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 7 adet RPG-7 mühimmatı, 2 Konkurs mühimmatı, 2 termal silah dürbünü, 2 gece görüş dürbünü, keskin nişancı dürbünü, 2 lazer işaretleyici, 4 telefon, Dragunov namlusu, Zagros keskin nişancı namlusu, Konkurs tetik tertibatı, 26 silah üstü monte hamili ve rüzgar ölçme cihazı ele geçirildi.

Son Haberler
Yürüyüş için evden çıktı! Bir daha geri dönemedi...
Yürüyüş için evden çıktı! Bir daha geri dönemedi...
İzmit Körfezi'nde tanker gemisinde yangın
İzmit Körfezi'nde tanker gemisinde yangın
FIFA açıkladı: Hakemler artık kamera takacak
FIFA açıkladı: Hakemler artık kamera takacak
Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu oldu. Artık daha yakınlar...
Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu oldu. Artık daha yakınlar...
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber!
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber!