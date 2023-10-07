Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı. Hainler kaçacak delik aradı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde, en az 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

KAYNAK: DHA
Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı. Hainler kaçacak delik aradı

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG’li 14 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, harekatın görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi" denildi.

56.jpg

Öne Çıkanlar
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Son Haberler
AKP'de büyük kongre günü Gündem
AKP'de büyük kongre günü
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti Gündem
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Ormandan kaçtı vatandaşın peşine takıldı. Kedi gibi bakıldı Gündem
Ormandan kaçtı vatandaşın peşine takıldı. Kedi gibi bakıldı
Genç eğitimci feci kazada can verdi. Ölümü bir ilçeyi yasa boğdu Gündem
Genç eğitimci feci kazada can verdi. Ölümü bir ilçeyi yasa boğdu
TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yeni hamle: Araç muayene ücretlerine rekor zam geliyor Ekonomi
TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yeni hamle: Araç muayene ücretlerine rekor zam geliyor
Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Video
Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Adnan Oktar ile görüşmek isteyen bakan kim çıktı? Gündem
Adnan Oktar ile görüşmek isteyen bakan kim çıktı?