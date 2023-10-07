Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı. Hainler kaçacak delik aradı

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG’li 14 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, harekatın görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi" denildi.