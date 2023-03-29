29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Birleşmiş Milletler'den insan hakları hatırlatması

Birleşmiş Milletler'den insan hakları hatırlatması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terörizmin birçok problemin kökeni ve sonucu olduğunu belirterek terörizmle mücadelede insan haklarının çabaların merkezine konulması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 01:35
Takip Et

Terörizmle mücadelede insan hakları çabaların merkezine konulmalı

Birleşmiş Milletler'den insan hakları hatırlatması
+
Aa
-

(AA) Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) "BM ile Bölgesel Organizasyonlar ve Mekanizmalar Arasındaki İş Birliğini Güçlendirerek Terörizmle Mücadele ve Şiddeti Önleme" başlıklı toplantıda konuştu.

"Terörizm, BMGK tarafından tartışılan birçok sorunun kökü ve sonucudur.” diyen Guterres, terörizmin, siyasi, ekonomik ve güvenlik sistemlerindeki zayıflıklardan ve istikrarsızlıktan yararlanarak hakimiyetini artırdığını söyledi.

Genel Sekreter terörizm konusunda Afrika'daki durumun özellikle endişe verici olduğuna dikkati çekerek çaresizlik, yoksulluk, açlık, temel hizmetlerden yoksunluk ve işsizlik gibi nedenlerin terörist grupların yayılması için verimli bir zemin oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.

"Nasıl terörizm insanları birbirinden uzaklaştırıyorsa, ona karşı koymak da ülkeleri bir araya getirebilir." ifadesini kullanan Guterres, BMGK'nin siyasi rehberliği, yardımı ve yaptırımları da dahil BM’nin terör belasını bitirmek için Afrika ülkelerinin yanında olduğunu aktardı.

Guterres, terörizmle mücadelede insan haklarının çabaların merkezine konulması gerektiğini de vurgulayarak şöyle devam etti:

"Terörizm, insan haklarının inkarını ve yok edilmesini temsil eder. Dolayısıyla, aynı inkar ve yıkımı devam ettirirsek, ona karşı mücadelede asla başarılı olamayız. Kanıtlar, insan hakları temelli olmaktan ziyade yalnızca güvenlik odaklı terörle mücadele çabalarının farkında olmadan marjinalleşmeyi ve dışlanmayı artırabileceğini ve durumu daha da kötüleştirebileceğini gösteriyor."

Terörizme karşı Afrika Birliği ile bölgesel ve alt bölgesel organizasyonlarla yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Guterres, yakında Nijerya ile birlikte Afrika Terörizmle Mücadele Zirvesi düzenleyecekleri bilgisini paylaştı.

Guterres, her adımda temel hakları gözeterek terörizm belasını kesin olarak sona erdirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
3
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
4
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
5
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
6
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
7
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿İtalya hükümeti sentetik gıdayı yasaklama yolunda
﻿İtalya hükümeti sentetik gıdayı yasaklama yolunda
﻿İtalya hükümeti sentetik gıdayı yasaklama yolunda
﻿Denizli’ye Mart sonunda kar sürprizi
﻿Denizli’ye Mart sonunda kar sürprizi
﻿Denizli’ye Mart sonunda kar sürprizi
﻿Kahramanmaraş'ta 11 katlı ağır hasarlı bina sallandı, ekipler alarma geçti
﻿Kahramanmaraş'ta 11 katlı ağır hasarlı bina sallandı, ekipler alarma geçti
﻿Kahramanmaraş'ta 11 katlı ağır hasarlı bina sallandı, ekipler alarma geçti
﻿Birleşmiş Milletler'den insan hakları hatırlatması
﻿Birleşmiş Milletler'den insan hakları hatırlatması
﻿Birleşmiş Milletler'den insan hakları hatırlatması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.