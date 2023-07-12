Teşhis konulamadı. Hastalığı 6 ay sonra ortaya çıktı

DHA’nın haberine göre; Kastamonu’da yaşayan emekli Mehmet Arlı, 7 ay önce kol, bacak ve vücudunda meydana gelen kızarıklıkları önce önemsemedi. Kaşıntılarının şiddetli boyuta gelmesiyle egzama olduğunu düşünen Arlı, Kastamonu, Karabük ve İstanbul’da birçok hastaneye başvurdu.

Ancak Arlı’ya teşhis konulamadı. Kaşıntılarından kurtulamayan Arlı, Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

Burada yapılan biyopsi sonucunda Arlı’ya ‘uyuz’ teşhisi konuldu. Arlı, hastanede 23 gün süren tedaviyle hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

“KAŞINTILARIM HER GEÇEN GÜN ARTIYORDU”

Arlı, Karabük’te, Kastamonu’da gitmediği hastane kalmadığını anlatarak, “Yeterli bir tedavi alamadım. Kaşıntılarım her geçen gün daha da artıyordu. Egzama olduğumu düşündüm. Gittiğim yerlerdeki sorumlular bana Bu alerjik bir reaksiyona benziyor. Ya dalaktan geliyor ya karaciğerden geliyor’ dediler.

Bir arkadaşımın tavsiyesiyle buraya geldim. Burada uyuz olduğum anlaşıldı ve tedavi sonuç verdi. Çok şükür kaşıntılarım kalmadı, gitti. Kızarıklıklarım az da olsa var. İnşallah onlar da gidecek.

Şükürler olsun kurtuldum. Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliğine, Sağlık Bakanlığımıza ve devletimize teşekkür ediyorum” dedi.

“AYIRT EDİLMESİ ÇOK ZOR”

Etlik Şehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Selda Pelin Kartal ise hastanın gerçekten egzamaya benzer bir tabloyla geldiğini söyleyerek, “Ve hakikaten bunun ayırt edilmesi de zor. Burada biz yoğun bir şekilde hasta baktığımız için ve geçmişteki tecrübelerimizden de son dönemde uyuz şikâyeti yaşayan hastaların şikâyetlerinin oldukça değişken olduğunu ve değişmeye başladığını fark ettik. Yani hemen tanınıp tedavi edilmediği takdirde böyle farklı şikâyetlerde hastalarımız olabiliyor. Hastamız geldiğinde gereken tetkikleri yaptık. Çünkü gerçekten de egzama tedavisine cevap vermeyen bir hastalıktı. Ama hasta uyuz çıktı. Bu tür alerji ya da egzama sanılarak tedavi edildiğinde verilecek bazı ilaçlar ya da kişinin kendisinin eczaneden ya da herhangi bir aktardan alabileceği bazı sürme ya da içme ilaçlar iyice tabloyu değiştirebiliyor. Burada önemli olan bundan şüphe duyup bunun araştırmasına gidilmesi. Biz hastamızdan biyopsi aldık ve bu durumu bu şekilde ortaya çıkardık” dedi.