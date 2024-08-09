Tesla, Litvanya'da şirket kurdu

Şirket Çarşamba günü Vilnius'ta kuruldu. Tesla'nın yeni şirketinin yönetimi aynı zamanda Tesla'nın Kuzey Avrupa bölgesinin de başkanı olan Danimarka vatandaşı Kim Gaba Jensen'e ihale edildi.

Tesla Litvanya'nın ana sözleşmesinde şirketin faaliyet alanlarının elektrikli arabalar, akümülatörler ve enerji üretim ekipmanlarının ithalatı, onarımı, bakımı ve satışı olduğu belirtiliyor.